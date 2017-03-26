Мадонна розвиває талант у близнюків, яких щойно удочерила
Трохи більше місяця пройшло з тих пір, як Мадонна удочерила дівчаток-близнят з Малаві.
Дівчатка встигли подружитися зі своїми старшими братом і сестрою, обзавелися новим модним гардеробом і активно творчо розвиваються.
У своєму Instagram Мадонна із завидною регулярністю звітує про успіхи дівчаток, публікуючи кумедні відео, на яких вони співають і танцюють. В останньому ролику 4-річні Естер і Стелла наспівують пісню, тримаючи в руках нові ляльки. Як розповіла сама Мадонна, ці Barbie стали першими в житті дівчаток, а тому без сумніву дорогі їхніх серцям.
Примітно, що для своїх дочок Мадонна купила лялечок з темною шкірою. Перша смаглява Barbie "з'явилася" на світ у 1968 році, і звали її Крісті. Серійне ж виробництво темношкірих Barbie почалося трохи пізніше.
Мадонна не тільки розвиває музичні таланти дочок і балує їх новими іграшками, а й намагається прищепити їм хороший смак в одязі. Не так давно Мадонна показала знімок, на якому Естер і Стелла позують в однакових спортивних костюмах з золотистими лампасами і відповідними бантами на голові. Цю манеру - одягати близнюків в схожі наряди - співачка, здається, буде пропагувати ще довго. У крайньому випадку, поки вона наполегливо наряджає дівчаток під копірку.
Естер і Стелла зі своїми старшими братом і сестрою, яких Мадонна усиновила раніше.
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