Чоловік дочки відомої свахи Рози Сябітової відмовився ділити з дружиною шлюбне ложе

Після гучного весілля він просто втік.

Півтора роки тому Роза Сябітова видала єдину дочку Ксенію заміж за юриста своєї фірми Андрія Снєткова. З цієї нагоди, знаменита сваха країни влаштувала грандіозне торжество, але життя молодих не склалася. Практично відразу ж після весілля Снєтков кинув молоду дружину і зник в невідомому напрямку.

Нещодавно відбулася прем'єра документального фільму, в ньому Роза Сябітова зіграла саму себе. У відвертому інтерв'ю вона розповіла про стрес, який пережила Ксенія після зради чоловіка: «Ксенія ридала просто напросто. Він не спав з нею! Він не став з нею жити. Поїхав і все», - повідомила Роза.

З того моменту пройшло вже більше року, і схоже Сябітова-молодша вже прийшла в себе і зуміла почати нове життя. Дівчина, у якої, як і у мами є своя сторінка в соціальній мережі Інстаграм, вже щосили фліртує з передплатниками. Днями вона виклала скріншоти листування з молодими людьми. Коли один з них поцікавився, як пройшов день і чим лікує застуду дочка зірки, дівчина підколола молоду людини. А другому прихильнику на питання: чи вислати дівчині 501 троянду, відповіла, що краще б він поділився грошима. Як інформує uznayvse.ru, зараз Ксенія Сябітова закінчує школу Останкіно, після чого збирається працювати на телебаченні.

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