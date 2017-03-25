Пугачова розповіла про страшну хворобу Кузьміна

На телевізійне шоу "Сьогодні ввечері", черговий випуск якого був присвячений 40-річчю творчої діяльності Володимира Кузьміна, була запрошена в якості гості легендарна естрадна співачка Алла Пугачова, колишня цивільна дружина рокера. Примадонна відверто розповіла про хворобу, з якою Кузьмін бореться вже багато років.

Відзначимо, що для самого Кузьміна поява Пугачової в студії стала великим сюрпризом, так як він навіть і не підозрював, що вона прийде. Алла Борисівна згадала, коли вперше побачила Кузьміна. У той час молодого музиканта взагалі ніхто не знав, але він зміг по-справжньому "запалити", та так, що публіка разом з ним співала весь концерт.

Примадонна визнає в Кузьміну надзвичайно талановитого артиста, який завжди був трохи не від світу цього. Про нього багато говорили нехороших речей, наприклад, що він виходив п'яним на сцену. Пугачова зізналася, що подібні розмови завжди її дуже дратували. "Але зараз вже можна зізнатися. Бували у нього і раніше напади розсіяного склерозу. Я його витягну на телебачення, а він раз і замовкне. Це страшно з одного боку ... Але коли я бачу на сцені цей його" "стан, я одразу розумію, що це знову сталося ", - розповіла таємницю співачка. За словами Пугачової, Володимира Кузьміна можна було послати за хлібом, а він замість цього полетить в Санкт-Петербург, а після повернення скаже, що там є відмінна булочна.