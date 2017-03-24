Собчак і Віторган показали свого «пухленького» сина

Максим Віторган показав в Мережі перше відео з тримісячним сином Платоном "в головній ролі". Запис було зроблено на тренуванні сина зіркової пари в басейні. Ролик обіцяє стати хітом в соціальних мережах, адже батьки вкрай рідко показують свого малюка. Шанувальники залишили під відео багато коментарів. «Пухкий малюк! Какая прелесть!»,« Вже плаває ... молодець!»,«Чарівний!»- написали Максиму.

Виховувати сина парі допомагають няні. Не так давно завдяки помічникам Ксенії вдалося на кілька днів вибратися до Парижа на Тиждень моди.