Телеведуча програми "Давай одружимось" Лариса Гузєєва лікувалась від алкоголізму 10 років

Лариса Гузєєва почала вживати алкоголь через чоловіка, який страждав наркотичною залежністю. Таким чином, вона намагаючись позбавити його від його залежності, стала вживати йому на зло, в результаті це пияцтво тривало 7 років. Опісля телеведуча проходила курс реабілітації в центрі для алкоголіків протягом 10 років. Була закодована, тоді їй вдалося перемогти алкогольну залежність.