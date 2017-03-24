Анна Семенович показала стрункі ніжки

Незважаючи на швидкоплинність міського часу і швидко змінюючі один одного тренди, Анна Семенович залишається однією з найбажаніших жінок для чоловіків. Уже рік співачка активно пробує на собі різні методики і програми по зниженню ваги.

Сьогодні артистка знову порадувала шанувальників кадром, де продемонструвала стрункі ноги. Передплатники написали співачці багато приємних слів і зізнань, але знайшлися і ті, хто намагався викрити Семенович в любові до фотошопу.