Названа причина смерті Чака Беррі

У розпорядження американських ЗМІ потрапив запис розмови диспетчера служби 911 з людиною, яка 19 березня 2017 року викликала "швидку допомогу" для легендарного музиканта Чака Беррі.

Людина, яка першою виявила 90-річного виконавця, повідомила, що Чак Беррі знепритомнів і ледь дихає. Диспетчер проінструктувала того, хто телефонував, як правильно робити штучне дихання, проте врятувати Беррі не вдалося і він помер буквально через хвилину після завершення дзвінка. Таким чином, смерть музиканта настала з природних причин.

Раніше повідомлялося, що музикант помер у своєму будинку в штаті Міссурі.

Чак Беррі став одним з перших музикантів, чиє ім'я увічнили в Залі слави рок-н-ролу, що відкрилася в Клівленді в 1986 році. У рейтингу 50 найбільших виконавців усіх часів за версією журналу Rolling Stone Беррі займає п'яте місце.