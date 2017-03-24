Анджеліна Джолі та Бред Пітт помирилися



Знамениті голлівудські актори Анджеліна Джолі і Бред Пітт, шлюб яких розвалився у минулому році, почали розмовляти один з одним. Про це інформує видання People.

За його даними, зірки спілкуються один з одним "по-дружньому". Крім того, вони мають намір передати своїм дітям сімейне підприємство.

Джерело видання зазначає, що Бред Пітт тепер відчуває себе набагато щасливішим і відчуває полегшення через те, що їх з колишньою дружиною "брудну білизну" перестали полоскати.

"Важкі часи залишилися позаду. І роботи в цьому напрямку тривають", - поділився інформатор.

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі в інтерв'ю британському телеканалу ВВС розповіла, що вона і Бред Пітт завжди будуть сім'єю.



Актори були разом більше десяти років, а в 2014 році офіційно зареєстрували свій шлюб. У пари шестеро дітей - троє рідних і троє усиновлених. 19 вересня 2016 року Джолі подала документи на розлучення, звинувативши чоловіка в насильстві над дітьми за те, що він нібито накричав на їх сина Меддокса в літаку.