ЗМІ назвали імя нової коханої Джонні Деппа

У ЗМІ з'явилася інформація про нову кохану знаменитого голлівудського актора Джонні Деппа.

Як пише graziamagazine.ru, обраницею 53-річного "Джека Горобця" стала юна актриса Люсі Бойнтон, яка молодша за нього рівно на 30 років.

Джерела уточнюють, що зі своєю новою дівчиною Депп познайомився на зйомках фільму "Вбивство в Східному експресі". За словами інформаторів, закохані не приховували своїх почуттів ще на знімальному майданчику.

Стверджується також, що заради своєї нової любові актор готовий переїхати зі Штатів в Лондон.

Нагадаємо, в січні Джонні Депп зі скандалом розлучився з актрисою Ембер Херд, яка молодша за нього на 22 роки. До відносин з нею актор розлучився зі своєю цивільною дружиною - французькою актрисою Ванессою Параді, яка народила йому двох дітей.