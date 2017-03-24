ЗМІ назвали імя нової коханої Джонні Деппа
Заради своєї нової обраниці актор готовий переїхати зі Штатів у Лондон.
У ЗМІ з'явилася інформація про нову кохану знаменитого голлівудського актора Джонні Деппа.
Як пише graziamagazine.ru, обраницею 53-річного "Джека Горобця" стала юна актриса Люсі Бойнтон, яка молодша за нього рівно на 30 років.
Джерела уточнюють, що зі своєю новою дівчиною Депп познайомився на зйомках фільму "Вбивство в Східному експресі". За словами інформаторів, закохані не приховували своїх почуттів ще на знімальному майданчику.
Стверджується також, що заради своєї нової любові актор готовий переїхати зі Штатів в Лондон.
Нагадаємо, в січні Джонні Депп зі скандалом розлучився з актрисою Ембер Херд, яка молодша за нього на 22 роки. До відносин з нею актор розлучився зі своєю цивільною дружиною - французькою актрисою Ванессою Параді, яка народила йому двох дітей.