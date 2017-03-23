Том Круз закрутив роман з 28-річною зіркою серіалу "Корона" Ванессою Кірбі

З тих пір Тому приписували багато нових стосунків, але ще жодні з них не отримали офіційного підтвердження або спростування. Сьогодні в ЗМІ з'явилася нова інформація: інсайдери видання InTouch Weekly повідомляють, що Том зустрічається з 28-річною актрисою, зіркою серіалу "Корона" Ванессою Кірбі.

Повідомляється, що Том був настільки вражений грою Ванесси в популярному серіалі, де вона грає принцесу Маргарет, що тут же вирішив запросити її на одну з ролей у фільмі "Місія нездійсненна 6", зйомки якого почнуться незабаром.

Том підкорений її талантом. Він відразу ж сказав продюсерам, що на одну з головних ролей вони повинні запросити саме Ванессу. Між ними відразу виникла хімія. Він просто вражений її нескінченним шармом і енергією, і вже навіть подумує про спільне майбутнє. Він хоче зробити її такою собою місіс Круз, - говорить інсайдер.

Нагадаємо, на рахунку Тома Круза три розлучення, причому відносини з кожною дружиною розвивалися у нього за схожою, "прискореною" схемою. З першою дружиною - Мімі Роджерс - до весілля він був знайомий всього кілька місяців, з другої - Ніколь Кідман - він заручився незабаром після спільних зйомок у картині "Дні грому". Кеті Холмс "впала" жертвою його чар на першому ж побаченні, незабаром завагітніла і вже через рік після їхнього знайомства подарувала йому доньку Сурі. Якщо романтична "схема" Тома продовжить працювати, Ванесса Кірбі має всі шанси стати четвертою місіс Круз.