Екс-директор Джигурди розкрила шахрайську схему шоумена

Колишній директор шоумена Антоніна Саврасова заявила, що заповіт куми артиста Людмили Браташ - підроблений. І в цьому, за її словами, зізнався сам Джигурда. При цьому в шахрайській схемі була задіяна і його колишня дружина, фігуристка Марина Анісіна, передає "КП".

Так, за словами Антоніни Саврасової, після розриву зіркової пари Микита Джигурда дуже переживав: закрився в квартирі Анісіної на Рубльовці, їв один геркулес на воді і "відгородився від людей". Сама екс-директор, за її словами, почала купувати йому продукти, ходила з ним на зйомки телешоу - проте витрачені на шоумена гроші досі їй не повернулися.

"Я витратила на нього близько 80 тисяч рублів. Він мені до сих пір повернув лише третину. Адже Микита звик жити добре. У магазині він не дивиться на ціни, бере те, що йому потрібно", - наводить її слова "КП".

Після того як у Джигурди закінчилася реєстрація, Саврасова нібито пропонувала йому виїхати на Алтай - "відсидітися", поки все заспокоїться, однак артист вирішив продовжити боротьбу за багатомільйонні статки своєї куми Людмили Браташ. Екс-директор Джигурди каже, що заповіту не існувало.

"Заповіту немає в природі ... Про нього я дізналася, як і всі, по телевізору, де Микита кричав, що на нього звалилася спадщина. Спочатку повірила, потім з'явилися сумніви. Стала аналізувати. Я особисто знала Людмилу Браташ. Вона займалася перевезеннями перших осіб держави - і щоб вона написала заповіт на бланку своєї компанії? Дивно ... Те, що нібито Люся не знала, де треба оформляти заповіт, нісенітниця", - говорить вона.

Крім цього, Саврасова заявила, що Браташ завжди була делікатною щодо документів. Кума любила своїх хрещеників - дітей Джигурди та Анісіної - і, швидше за все, оформила б заповіт на них.

Екс-директор зазначає, що в схемі Джигурди могла бути задіяна і Анісіна: у неї був порожній бланк компанії Браташ з підписом останньої.

"У нього вдрукували текст. Микита нікому ж не довіряє. Юристи для нього "перевертні в погонах". І все було зроблено тяп-ляп, в надії на російську авось ... Заповіт складено дуже неграмотно. Фактично його немає", - підсумувала Саврасова .

Нагадаємо, Людмила Браташ померла за дивних обставин у лютому 2016 року. За попередніми даними, вона померла після інтоксикації. Вона залишила багатомільйонний заповіт на користь Джигурди, Анісіної і їхніх дітей. Пізніше в Мережі з'явилося відео, після якого Джигурду звинуватили в згвалтуванні куми.

Сам артист спростовує всі звинувачення і каже, що таким дивним чином "реанімував" Браташ.