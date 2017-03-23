Тіматі і Олена Шишкова знову разом

19 березня свій третій за рахунком день народження відзначала Аліса Юнусова - дочка репера Тіматі і моделі Олени Шишкової, які розлучилися, але зуміли зберегти теплі стосунки. Цю теплоту вони продемонстрували на святі, яке пройшло на одному з жарких курортів, імовірно - в Домінікані.

Уже цілих 3 роки !!! Ми з мамою тебе любимо і бажаємо, щоб ти не росла так стрімко швидко! Ми за тобою не встигаємо! - написав у Instagram Тіматі, якого підтримала у вітальному пориві і Альона:

З Днем народження, маленька!!! Нехай збуваються всі твої мрії!!! Ми з татом тебе дуже любимо!!!

Вечірка на честь дня народження Аліси пройшла в стилі total black, в той час як в минулому році і батьки, і іменинниця були одягнені в білі наряди.