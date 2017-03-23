Ешлі Олсен розлучилася з 58-річним бойфрендом

Особисте життя 30-річної Ешлі Олсен все ніяк не налагодиться: ще недавно, здавалося, актриса знайшла щастя в особі 58-річного колекціонера і фінансиста Річарда Сакса, проте, за інформацією інсайдерів західних ЗМІ, цей союз не витримав перевірку часом - Ешлі і Річард розлучилися після п'яти місяців відносин.

З чуток, після прийнятого рішення розійтися колишній парі вдалося залишитися друзями: 12, березня Ешлі і Річард навіть вирушили разом на ланч. До їх нового статусу громадськість ще не звикла, адже тільки недавно Олсен і Сакс проводили новорічні канікули на острові Сен-Барт і здавалися шалено закоханими один в одного. За інформацією тих же інсайдерів, ініціатором розлучення стала Ешлі, якій хотілося сфокусуватися на власному модному бізнесі - разом з сестрою вона є засновником бренду Elizabeth and James.