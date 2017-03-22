ЗМІ розсекретили 26-річного коханця 58-річної Мадонни

Так, ще недавно зірку бачили в компанії 23-річного танцюриста Брахіма Зайбата, проте кілька місяців тому, за повідомленням американських таблоїдів, вона закрутила новий роман. Обранцем поп-співачки став 26-річний манекенник Абубакар Соумахоро.

За деякими даними, саме він супроводжував Мадонну в поїздці по Малаві, коли вона боролася за право опіки над близнюками Стеллою і Естером.