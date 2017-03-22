Дженніфер Лопес відверто розповіла про стосунки з екс-чоловіком

Деякий час тому стало відомо про новий роман Дженніфер Лопес: з недавніх пір співачка зустрічається з колишнім бейсболістом Алексом Родрігесом. Однак шанувальникам артистки не дають спокою її відносини з колишнім чоловіком Марком Ентоні. І співачка вирішила відверто розповісти, які саме почуття її пов'язують з екс-чоловіком.

Під час зйомок в шоу «Live with Kelly» ведуча Келлі Ріпа запитала Джей Ло, чи думала вона коли-небудь знову вийти заміж за Ентоні? "Ні ні! Нас зараз все влаштовує. Відверто кажучи, ми завжди були хорошими друзями. Я готова на все заради нього, він готовий на все заради мене, - відповіла Лопес. - Нас пов'язує щось дуже особливе - наші діти. І ми завжди будемо близькі заради них. Для нас це найголовніше».

Дженніфер також розповіла, що спільна робота з Марком над її новим альбомом ще більше зміцнила їхні стосунки. «Та й дітям від цього тільки краще. Вони бачать нас разом, вони бачать, як ми разом працюємо, і це здорово. Здорово для них, здорово для нас, здорово для всієї родини», - додала Джей Ло.

Нагадаємо, Лопес і Ентоні одружилися в 2004 році. У 2008 році у них народилися двійнята Макс і Емма. А в 2011 році зоряна пара оголосила про своє розлучення.