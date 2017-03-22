Зоряне подружжя Лайвлі й Ренолдс хочуть усиновити хлопчика

Зірки, які виховують двох донечок - 2-річну Джеймс і майже піврічну Інес, мріють завести третє дитя. І не просто народити ще одного малюка, а узяти крихітку з притулку. Про це пише "Ace Showbiz" з посиланням на джерела.

"Райан Рейнолдс і Блейк Лайвлі вже говорять про дитину №3, але вони не планують робити це як звичайно. Вони серйозно вивчають питання про всиновлення дитини", - розповіли в оточенні акторів.

Проте, пара буцімто ще не вирішила з якої країни брати дитину - з бідної, чи не зовсім.

"Але їм до вподоби ідея узяти дитину з поганого життя і дати їй любов і можливості", - додало джерело.

Нагадаємо, Блейк і Райан не приховують, що мріють мати велику сім'ю.

Як відомо, лише наприкінці минулого року актори вперше публічно показали своїх донечок - Лайвлі і Рейнолдс привели дівчаток на відкриття зірки на Голлівудській Алеї слави.