Анна Семенович швидко пострункішала

Популярна виконавиця Анна Семенович порадувала шанувальників сонячним знімком з яхти, де явно схудла. Співачка радіє гарній погоді.. Передплатники похвалили красу Анни, але знайшлися і ті, хто вважав фото надмірно відфотошопленим.

«Літо, це маленьке життя і воно скоро настане Сьогодні чарівний день, залиште в голові, тільки позитивні думки і Любов, загадайте бажання і воно обов'язково збудеться Давайте вірити в чудеса», - підписала знімок Семенович.