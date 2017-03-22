У Бандераса - другий серцевий напад

Антоніо Бандерас пережив ще один серцевий напад. Другий за останні кілька місяців. Вперше 56-річний голлівудський актор був терміново госпіталізований з гострим болем у грудях в кінці січня цього року. Бандерасу стало погано під час занять спортом. Тоді Антоніо провів кілька днів в госпіталі, а потім заспокоїв шанувальників, опублікувавши знімок зі своєю коханою Ніколь Кемпелен.

«Насолоджуюся природою після легкого переляку. Цілую вас усіх», - підписав фото актор.

Сьогодні ж стало відомо, що Бандерас знову потрапив в клініку з приступом. Поки про стан актора не повідомляється. Відомо лише, що Антоніо стало погано під час відпочинку з Ніколь в Швейцарії.