Ксенія Собчак отримала пророкування про зміну свого статусу

Ксенія Собчак опублікувала в своєму «Інстаграме» фото-папірці з прогнозом з печива, де говориться, що її фінансовий стан скоро покращиться. За словами ведучої, вона отримала надію на те, чого їй вкрай не вистачало.

Передплатники оцінили пост, побажавши Ксюші благополуччя і удачі в справах. Хтось навіть так сильно перейнявся фінансовими проблемами Собчак, що захотів вислати їй грошей на картку.