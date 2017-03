Кеті Перрі намагалися вилікувати від гомосексуалізму за допомогою молитов

Американська співачка Кеті Перрі розповіла, що в дитинстві батьки відправляли її в спеціальні релігійні табори, де намагалися змінити її орієнтацію з гомосексуальної на гетеросексуальну.

Про це співачка зізналася на церемонії вручення нагород National Equality Award некомерційної організації "Кампанія за права людини", лауреатом якої вона стала.

Виступаючи під час отримання нагороди, виконавиця розповіла аудиторії, що її пісня I Kissed a Girl and I Liked It, що вийшла в 2008 році, стала спробою вступити в діалог зі світом, повідомляє PEOPLE.

Співачка поділилася, що в юності її батьки, які були пасторами, відправляли її в релігійні табори, намагаючись вилікувати від проявів гомосексуальності. Там дівчина була змушена проводити час в безперервних молитвах. При цьому Перрі продовжувала розуміти, що сексуальність - це не щось чорно-біле.

Наступні знайомства з людьми гомосексуальної орієнтації, зізналася співачка, дозволили їй поглянути на світ по-іншому і зрозуміти, що їх не треба боятися. "Це виявилися самі вільні, сильні, добрі і розуміючі люди з усіх", - заявила Перрі.

Раніше повідомлялося, що Перрі розлучилася з актором Орландо Блумом, з яким зустрічалася протягом року.