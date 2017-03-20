Алла Пугачова задоволена вибором онука

Нещодавно онук Алли Пугачової Микита Пресняков зробив пропозицію своїй дівчині, з якою зустрічається з 2014 року. Зовсім скоро повинне відбутися весілля молодих людей, і Примадонна в своєму новому інтерв'ю поділилася думками з цього приводу. Алла Борисівна зазначила, що 20-річна Олена їй дуже подобається, і припустила, що дівчина буде хорошою дружиною для її онука. Коли і де відбудеться весілля, поки невідомо, проте Пугачова готова допомогти нареченій Микити вибрати образ для весілля. Примадонна навіть буде рада підібрати для Олени туфлі свого бренду «Еконіка».

Нагадаємо, у 67-річної Примадонни троє онуків і троє дітей. Близнюки Гаррі і Ліза з'явилися на світ від сурогатної матері в 2013 році.