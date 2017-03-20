Філіп Кіркоров залишає шоу-бізнес

В одному зі своїх останніх інтерв'ю він повідомив журналістам, що збирається йти з шоу-бізнесу. Правда вчасно схаменувся і додав: "З великого шоу-бізнесу в плані гучних презентацій і всього іншого я йду. Я не сказав, що покидаю шоу-бізнес. Я йду від усієї цієї метушні. Мені набагато цікавіше робити проекти". Варто відзначити, що 30 квітня Філіп Кіркоров відзначить свій 50-річний ювілей. З цієї нагоди артист дасть десять концертів в Кремлівському палаці, після яких на 1000 іменитих гостей відбудеться шикарний банкет. «Я вбухав туди стільки грошей! Адже шоу "Я" буде оновленим, та й банкет в самому центрі Москви - задоволення недешеве. Хочеться, щоб столи ломилися, щоб люди добре поїли і послухали музику - я навіть групу ABBA запросив заспівати там», - з гордістю говорить артист. Редакція uznayvse.ru нагадує, шість років тому Філіп Кіркоров вперше став батьком. Сурогатна мати народила співакові дочку Аллу-Вікторію, а буквально через півроку у артиста з'явився син, якого назвали Мартін. Хто є біологічною матір'ю дітей, невідомо досі.