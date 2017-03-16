47-річна Дженніфер Лопес вийшла в світ в екстремальному міні

Фото: EastNews

Для виходу в світ 47-річна співачка вибрала екстремально коротке сріблясте плаття із завищеною талією і об'ємним бантом на шиї, яку доповнила легким пальто в тон з квітковою аплікацією.

Завдяки цьому міні-наряду д шанувальники змогли ще раз повною мірою насолодитися приголомшливою фігурою і стрункими ногами знаменитості. У свої 47 років Джей Ло виглядає, як юна дівчина, і тому сміливо може дозволити собі вдягати такі відверті сукні. На обличчі Лопес немає жодної зморшки і навіть натяку на те, що вона вдалася до омолоджуючих процедур, а її тіло досі є об'єктом заздрощів мільйонів дівчат по всьому світу.