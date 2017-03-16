Анджеліна Джолі побувала у Букінгемському палаці

Простий смертний може потрапити в Букінгемський палац в Лондоні тільки з кінця липня до початку жовтня. У ці місяці Її Величність Єлизавета залишає королівську резиденцію, і частина її стає відкрита для туристів. Однак для Анджеліни Джолі було зроблено виняток: вчора для кінозірки і її старшого сина Меддокса була організована приватна екскурсія по розкішним залам палацу.

Стандартний квиток у відкриті для відвідування дні коштує 23 фунта (28 доларів) для дорослого і 13 фунтів (16 доларів) для дитини молодше 17 років. У скільки обійшовся огляд королівських пам'яток Енджі і Меддоксу, не повідомляється. Але відомо, що під час своєї прогулянки по палацу актриса і її син не зустрічалися з членами монаршої родини.

Тим часом студенти, яким вчора вдалося побувати на лекції, даної Джолі в якості професора Лондонської школи економіки, почали ділитися своїми враженнями. Майбутні фахівці зізнаються, що з нетерпінням чекали зустрічі з голлівудською зіркою і були приємно здивовані її сором'язливістю і скромністю.

Нагадаємо, вчора актриса в якості запрошеного викладача прочитала першу лекцію з курсу, присвяченого впливу війни на жінок і протистояння насильству в зоні військових конфліктів і спрямованого на розробку стратегій сприяння правосуддю, захисту прав людини, гендерної рівності та розширення участі жінок у політичній, економічній і соціальних областях.