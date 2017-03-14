Анна Семенович відрізала чубчик

Анна Семенович здивувала своїх передплатників новим образом. Співачка опублікувала фото з салону краси, де п'є чай зі своїм майстром. Але артистка написала під знімком лише про корекцію форми своїх брів, ні словом при цьому не обмовившись про зачіску.

Екс-учасниця групи «Блестящие» останнім часом рідко змінювала імідж, але ця весна, мабуть, якось особливо вплинула на зірку. Шанувальникам сподобалися зміни Анни, за що її не раз похвалили в коментарях.