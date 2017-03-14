Джигурда зібрався на "Євробачення" до Києва від ДНР

Скандально відомий актор Микита Джигурда, який називає себе останнім часом "містичним" ім'ям Jah-Nat-Han Bratash G Al Air, який отримав нещодавно паспорт громадянина ДНР, зібрався брати участь в конкурсі "Євробачення" в Києві від цієї невизнаної республіки.

Про це Джигурда написав в своєму "Інстаграме", зазначивши, що вже переговорив з даного питання з головою т.зв. Народної ради Донецької народної республіки Денисом Пушиліним і він його участь у конкурсі схвалив.

Всерйоз зібрався Джигурда в Київ на "Євробачення" або ж це тролінг в стилі епатажного артиста, поки невідомо.