Дружину актора Миколи Караченцова позбавили водійських прав за їзду в нетверезому стані

Її визнали винною - в кінці лютого актриса сіла за кермо не дуже тверезою, а потім потрапила в аварію. Кросовер, за кермом якого була дружина артиста, зіткнувся з «Газеллю», після чого перекинувся. За твердженням Поргіної, до аварії призвели дії водія вантажівки. Сам же 24-річний експедитор в інтерв'ю телеканалу «РЕН» розповів, що «Тойота», якою керувала Поргіна, йшла на обгін і зачепила його машину. Іномарка отримала сильні пошкодження і відновленню вже не підлягає. На пасажирському сидінні в момент аварії перебував Микола Караченцов. До слова, ця подія трапилася рівно через 12 років після ДТП на Мічурінському проспекті. Тоді Микола Караченцов врізався в стовп, після чого три тижні провів у комі. Подія позбавила актора здатності говорити, на сцену він так і не повернувся.

Крім позбавлення прав, суд стягнув з Людмили Поргіної штраф - 30 тисяч рублів.