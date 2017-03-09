Музикант Андрій Макаревич заявив, що його нудить від слова "патріотизм", повідомляє "Лента.ру".

"Мені від слова" патріотизм "хочеться ригати, розумієте? Але так я себе відчуваю стовідсотковим москвичем, я тут народився і ніколи звідси не виїжджав. Я зараз за містом живу, але все одно кожен день в Москві. Почуття причетності до міста? Я про це не думаю, чесно кажучи. Москва змінилася дуже сильно, від улюблених місць мало що залишилося", - заявив артист в інтерв'ю порталу.

Нагадаємо, 10 березня група "Машина часу" відзначить свій 48-й день народження.