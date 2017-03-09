Собчак поділилась подарунком чоловіка

Максим Віторган привітав улюблену дружину Ксенію Собчак з 8 Березня. У своєму мікроблозі Ксенія негайно поділилася фотографією подарунків від чоловіка зі своїми шанувальниками. Шикарний весняний букет на фото надихнув фанатів на компліменти.

«Сумує :)))) І я його розумію, безглуздих навколо багато, а я така одна» (орфографія і пунктуація автора збережені, - прим. WomanHit.ru), - підписала знімок Собчак. Не забула Ксюша додати і нотку гумору, зазначивши його також хештегом «скромностьмоевтороеимя».