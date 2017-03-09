Голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон боротиметься з Роменом Доріаком за право опіки над їх трирічною дочкою

Крім вимоги розірвати відносини, вона має намір боротися за право опіки над їх трирічною дочкою. Адвокат чоловіка голлівудської красуні зазначив, що той не має наміру поступатися їй в цьому питанні.

Чутки про те, що любовний зв'язок між Скарлетт Йоханссон і Роменом Доріаком розпався, ходили вже давно. Нарешті вони знайшли своє підтвердження. Стало відомо, що напередодні Міжнародного жіночого дня голлівудська актриса подала документи на розлучення до Верховного суду Манхеттена. У документі вона обґрунтувала своє рішення тим, що шлюб виявився "безповоротно зруйнованим", передає Page Six.

Тепер Йоханссон належить пройти через важку тяжбу, впевнені фахівці. Справа в тому, що вона попросила у суду дати їй первинну опіку над їх спільною з Роменом Доріаком трирічною дочкою Роуз Дороті. Адвокат чоловіка розповів, що той також має намір боротися за право бути зі своєю дитиною. "Він хотів би переїхати до Франції зі своєю дочкою, а пані Йоханссон багато подорожує", - пояснив юрист.

Близькі до пари джерела розповідають, що помітну тріщину їх відносини дали після зйомок картини "Люсі". Після цього подружжя уклало неофіційну угоду про спільну опіку над дочкою. Кожен з них міг проводити по тижню з дівчинкою. Однак знімальний процес вніс корективи в цю схему - актриса була змушена постійно переїжджати.

Зокрема, для зйомок у фільмі "Привид в обладунках" їй знадобилося виїхати до Нової Зеландії. Тоді Скарлетт Йоханссон захотіла перейти на більш короткий графік зустрічей з дитиною - три дня дівчинка повинна була проводити з матір'ю, два дні - з батьком. Однак через постійні переїзди і подорожі актриси здійснити це на практиці було вкрай складно. Можливо, саме нездатність домовитися і підштовхнула пару до того, щоб офіційно закріпити свій розрив.

Нагадаємо, Скарлетт і Ромен одружилися в жовтні 2014 року. Причому церемонія пройшла в рамках суворої секретності. Журналісти дізналися про весілля виключно по появі переконливої обручки на пальці актриси. Цікаво, що про розрив подружжя почали говорити після того, як не виявили тієї ж самої обручки на пальці актриси. Відзначимо, незадовго до весілля Скарлетт подарувала коханому чоловікові дочку Роуз Дороті.