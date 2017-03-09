Слідчі поставили крапку в справі про смерть Джорджа Майкла

Джордж Майкл помер з природних причин, стверджують слідчі. Згідно з висновком експерта, у співака була хвороба серця, а також жировий метаморфоз печінки. За словами старшого слідчого Оксфордшира Даррена Солтера, розтин показав, що у Джорджа Майкла була "дилатаційна кардіоміопатія з міокардитом і жирова інфільтрація печінки". Він також додав, що оскільки смерть Джорджа Майкла була викликана природними причинами, розслідування проводитися не буде, зазначає AFP.

Раніше зазначалося, що Джорджа Майкла, який помер в грудні 2016 року, поховають тільки в березні. Виявилося, результати токсикологічної експертизи ще не були отримані. За твердженням близьких друзів, Джордж не збирався вмирати. Навпаки, Майкл збирався завести дитину в 2017 році. На таке відповідальне рішення його надихнув колега по сценічному цеху Елтон Джон, у якого є двоє синів, народжених сурогатною матір'ю. Джордж Майкл планував усиновити дитину або також вдатися до послуг сурогатної матері.

Нагадаємо, британський співак помер 25 грудня 2016 року у віці 53 років у себе вдома, в населеному пункті Горинг в англійському графстві Оксфордшир. Прибулі поліцейські не виявили ніяких "підозрілих обставин". "З великим сумом підтверджуємо, що наш улюблений син, брат і друг Джордж мирно помер у себе вдома на Різдво. Сім'я просить поважати їхнє приватне життя в цей важкий час", - заявив представник відомого виконавця.