Таємниця нового бойфренда Анджеліни Джолі розкрита

Ім'я таємничого незнайомця поки не розкривається. Але видання пишуть, що актриса і її передбачуваний бойфренд практично нерозлучні. З чуток, він надає Енджі усілякі знаки уваги, вже познайомився з усіма її дітьми і охоче купує їм цукерки та іншу дрібноту.

Автори сенсаційних новин також цікавляться, як до нової пасії Джолі поставиться її чоловік Бред Пітт, з яким вона зараз веде шлюборозлучний процес. Кажуть, Бред ревно ставиться до всіх людей, що спілкуються з їх з Анджеліною нащадками, і, ймовірно, прийде в сказ, дізнавшись, що його майже колишня дружина вже привела в будинок нового чоловіка.

Насправді в житті актриси дійсно з'явився чоловік. Однак романтичних відносин немає і в помині. Загадковий незнайомець - новий охоронець зірки і її дітей. Так що його приятельське спілкування з дочками і синами Джолі і Пітта цілком зрозуміле.