Анфіса Чехова похвалилась стрункою фігурою

Скандальна телеведуча Анфіса Чехова поділилася зі своїми передплатниками новим знімком в купальнику. Секс-символ російського телебачення знову порадувала шанувальників стрункою фігурою, чим мотивувала безліч дівчат стежити за собою і вести здоровий спосіб життя.

«Хто як проводить вихідні? У нас тато поїхав на зйомки, лежить там десь під танками в траншеях. А ми пірнаємо в басейн! Солік дуже зрадів, дізнавшись, що ми їдемо не в сухий басейн з кульками, а в справжній, з морською водою! Вирішила зробити йому сюрприз, і зізналася тільки, коли опинилися в роздягальні. Радості було повні плавки »(орфографія і пунктуація автора збережені, - прим. WomanHit.ru), - пише Анфіса в своєму мікроблозі.