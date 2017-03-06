Алла Пугачова впустила весну танцем

Щороку в першу неділю березня Алла Пугачова влаштовує свято з приводу настання весни. Серед шанувальників співачки навіть з'явився вираз, що Примадонна подібним дійством нібито дозволяє ввійти цій порі року.

Традиційно на святі багато жовтих тюльпанів - Алла Борисівна вважає, що саме ці квіти символізують весну і піднімають настрій - і не менше представників вітчизняного шоу-бізнесу.

У цьому році весну разом з Пугачовою зустрічали Максим Галкін, Жасмин, Микола Басков, Філіп Кіркоров і багато інших. Останній, до речі, вирішив здивувати Аллу Борисівну і вручив їй букет, прикрашений дорогоцінною брошкою.

«Хай живе перша неділя Весни !!! Уррррра !! »(орфографія і пунктуація автора збережені, - прим. WomanHit.ru), - написав Кіркоров під спільним фото з Пугачовою та Галкіним.

До речі, в цьому році господиня свята вельми здивувала присутніх. Алла Борисівна станцювала для своїх гостей під одну з грецьких композицій: справа в тому, що нинішнє свято було витримане в традиціях саме цієї країни. Примадонна з квітковим вінком на голові граціозно рухалася в колі чоловіків, які плескали їй, стоячи на одному коліні.