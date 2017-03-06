Рената Литвинова збирається позбавити свою єдину дочку спадщини

В одному з театрів Москви Рената Литвинова провела свій творчий вечір. Актриса і режисер дуже переживала, адже це була її перша сповідь перед глядачами. Литвинова із задоволенням спілкувалася з публікою і відповідала на всі питання. Актриса міркувала про творчість, музику, чоловіків, особисте життя і про єдину дочку, з якою проводить весь свій вільний час.

"Ми кожен день зідзвонюємося з Уляною. Але, я вас прошу, не потрібно кидати себе! Діти ніколи не будуть поважати вас, якщо ви будете простою жінкою-домогосподаркою. Ви повинні показувати своїм прикладом, як потрібно жити і працювати. І тільки тоді вони будуть вас поважати. Моя мама постійно працювала, і я її завжди нескінченно поважала. і не потрібно говорити дітям, що живете заради них! Живіть заради себе. Природно, ви повинні закласти в дітях свої принципи, але ви не повинні жертвувати всім заради них" , - сказала Литвинова.

Рената вважає, що залишати спадок своїм дітям нерозумно. За її словами, вони повинні самі заробляти на життя.

"Я вже сказала Уляні, що не буду залишати ніякої спадщини. Добре, у неї буде освіта, мої сукні, мої ці штуки-дрюки, але гроші вона повинна заробляти собі сама. Я вважаю, що це неправильно, коли ти вмираєш, а діти залишаються з твоїми грішми. А навіщо їм жити далі і чогось добиватися? Це абсолютне зло. Так що краще допомогти, кому треба ", - додала актриса.