Пластика змінила Валерія Леонтьєва до невпізнаності

Валерій Леонтьєв. Фото: GLOBAL LOOK press / Evguenii MatveevВалерій

За відгуками користувачів Мережі, артист настільки захопився пластичними операціями, що перестав бути схожим на самого себе.

Користувачі Мережі розкритикували легендарного артиста за надмірну любов до пластичних операцій. Мовляв, актор втратив свою індивідуальність і перестав бути схожим на самого себе.

"Обожнюю Валерія Леонтьєва! Його дельтаплан і сонячні дні просто моя віддушина! Але що з його зовнішністю відбувається останнім часом? Якийсь опухлий, з дивною шкірою ... пластика? Вистачить! Зупиніться! Ну прийміть свій вік і зміни! Ми ж вас все одно любимо! будь-якого !!! " - Емоційно написала під свіжим знімком Валерія Леонтьєва фанатка.

До слова, у 2017 році Валерій Леонтьєв відзначить 45-річчя перебування на сцені. Вперше Валерій Леонтьєв вийшов на сцену в якості професійного виконавця в 1972 році. "Сталося це в селі Лойма Комі АРСР (Леонтьєв народився в селі Усть-Уса там же. - прим. ред.). Стояла люта зима, а мені треба було працювати в неопалюваному приміщенні колишньої церкви. На лавках там розсілися чоловік сорок. І щоб зігріти і себе, і глядачів, ми відколювали від дров лід, кололи поліна і топили піч ", - розповів легендарний виконавець. З тих пір Леонтьєв радує своїх численних шанувальників протягом багатьох років.