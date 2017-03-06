Леонтьєв відмовляється повертатись у Росію

У ЗМІ ходять наполегливі чутки, ніби Валерій Леонтьєв слідом за своєю колегою, співачкою Іриною Аллегровою, збирається розлучитися з житловою площею в Майамі і переїжджає на Рубльовку. Журналісти зв'язалися з 67-річним виконавцем, щоб з перших рук дізнатися, чи правдива ця інформація. Виявилося, що ні.

"Найближчим часом нічого продавати не збираюся. Про Рубльовку теж не думаю. Чи не потягну! У Майамі набагато дешевше: раз у десять", - зізнався Леонтьєв. Цікаво, що свій особняк в Америці артист ласкаво називає "будиночком в селі". Навідується туди Леонтьєв регулярно: по три-чотири рази на рік. Ось і в лютому він відпочивав там більше місяця.

Про своє житло Валерій ретельно дбає. "Я паркан пофарбував у білий колір. У мене білий балкон і паркан тепер такий же. Хоча улюблений колір у мене - чорний. Але не пофарбую ж я паркан чорною фарбою! Ще не так зрозуміють!" - цитує Валерія Леонтьєва "Собеседник".

До слова, саме в Майамі популярний співак зустрів Новий рік.