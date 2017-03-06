Філіп Кіркоров готовий знову стати батьком

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Артист, який в квітні відсвяткує 50-річчя, пообіцяв не зупинятися на досягнутому. Кіркоров планує радувати шанувальників своїми виступами і піснями ще дуже довго. Щасливий батько двох дітей також повідомив, що не виключає, що незабаром він знову відчує радість батьківства.

Безумовно, я готовий до того, щоб ще мати дітей, але я розумію, що треба цих підняти спочатку. Подивимося. Я - молодий, сьогодні 50 років не вік. Батьками стають і в 75 років. У мене як мінімум чверть століття є і на естраді, і в житті.

Цією новиною співак поділився в розмові з кореспондентом порталу Dni.Ru.

Нагадаємо, Філіп Бедросович вже виховує двох дітей - п'ятирічну Аллу-Вікторію і чотирирічного Мартіна. Дбайливий тато ретельно оберігає дітей від світла софітів.

Якщо вони відвідують мої концерти, то тільки в Москві. Вони хотіли в минулому році поїхати на «Нову хвилю», але я все-таки прийняв рішення залишити їх вдома. Просто пам'ятаю нездоровий ажіотаж навколо них в Сочі пару років тому. Я думаю, нехай ще підростуть. Збережу їх дитячий стан далеко від спалахів і всього того, що супроводжує акторське життя.

Кіркоров також повідомив, що не збирається «штовхати дітей на сцену», а вважає за краще дати їм можливість самим визначитися, ким стати в майбутньому.