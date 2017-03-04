Дочка Дженніфер Лопес зростає копією мами

Зірка не часто балує шанувальників фото своїх близьких. Але на цей раз співачка показала свій знімок разом з донькою. Шанувальники не стільки здивувалися, як виросла 9-річна Емма, скільки тому, що дівчинка дуже схожа на матір.

«Я і моя маленька зефірка», - зворушливо підписала знімок артистка.

Нагадаємо, в 2008 році Джей Ло народила від чоловіка Марка Ентоні близнюків: сина Макса і дочку Еммі, через шість років батьки розлучилися. Нещодавно діти відзначили дев'ятиріччя. З цієї нагоди щаслива мама написала: «Ви два яскравих вогника, які роблять цей світ яскравішим!».