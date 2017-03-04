Мадонна повернулась до колишнього чоловіка Шона Пенна

Колись Мадонна, виходячи заміж за Шона Пенна, говорила, що це її чоловік на все життя. Схоже, що так воно і є. Пара знову разом, не минуло й трьох десятків років. Можливо вони стали дорослішими і мудрішими і більше не будуть з'ясовувати стосунки на весь світ.

Нагадаємо, Мадонна вийшла заміж за Шона в свій день народження влітку 1985 року. Обидві зірки були на піку популярності і, незважаючи на взаємне обожнювання, ніхто не міг поступитися іншому навіть в дрібницях. Грандіозні скандали з викликом поліції змінювалися пристрасними примиреннями. Вони були закохані і щасливі, але постійні ревнощі Шона змусили Мадонну через чотири роки розлучитися з чоловіком.

Після цього кожен з них побував в офіційному шлюбі і не був обділений увагою протилежної статі.

Але, коли зараз у Мадонни виникла проблема з удочерінням ще двох дітей, Шон відразу прийшов їй на допомогу. Тепер вони знову збираються жити разом.