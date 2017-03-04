Ротару помолодшала на 15-ть років

Що й казати, Софія Ротару завжди виглядає чудово. Якщо не згадувати, скільки їй років, то можна вважати своєю ровесницею. Правда стиль «Хуторянки» майже не змінювався за ці роки: однаковий одяг і зачіска, разом з голосом злилися в єдиний образ.

Але тут Софія Ротару вразила шанувальників. Невеликі зміни в костюмі, стрижений чубчик і, за помахом чарівної палички артистка виглядає на 15 років молодшою.

Злі язики тут же пригадали недавню історію з «викраденням» Ротару. Чи не був тим лиходієм пластичний хірург?

Хоча Діоніс Кельм - єдиний зовнішній і голосовий двійник Софії Ротару - стверджує, що його кумир просто змінив зачіску. На доказ цього, Кельм виклав у своєму «Інстаграме» фотографії з оновленою Ротару.