Джейн Фонда: мене в дитинстві гвалтували

Джейн Фонда: мене в дитинстві гвалтували
Фото: Wikipedia

Голлівудська зірка Джейн Фонда розповіла про таємниці свого життя.

Джерело: Відомості

79-річна знаменита голлівудська актриса Джейн Фонда  в інтерв'ю закордонним ЗМІ відверто розповіла про своє життя. Як повідомляє Daily Mail, вона зізналася, що її згвалтували в дитинстві.

Крім сексуального насильства, 79-річна зірка згадала епізод, коли її звільнили з роботи. Вона відмовила в сексі босові, після чого її вигнали.

"Я завжди думала, що це була моя вина. Немов, я щось не те робила або говорила неправильні речі", - висловила свою думку Фонда.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...