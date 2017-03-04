Джейн Фонда: мене в дитинстві гвалтували

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79-річна знаменита голлівудська актриса Джейн Фонда в інтерв'ю закордонним ЗМІ відверто розповіла про своє життя. Як повідомляє Daily Mail, вона зізналася, що її згвалтували в дитинстві.

Крім сексуального насильства, 79-річна зірка згадала епізод, коли її звільнили з роботи. Вона відмовила в сексі босові, після чого її вигнали.

"Я завжди думала, що це була моя вина. Немов, я щось не те робила або говорила неправильні речі", - висловила свою думку Фонда.