Діти Анісіної та Джигурди визначилися з майбутнім

Поки Джигурда вирішував, дасть він розлучення Марині чи ні, а Анісіна намагалася зрозуміти, Микита - монстр або просто не зовсім здорова людина, їх діти часу дарма не втрачали.

Мік-Анжель і Ева-Влада вийшли на лід і вирішили стати знаменитими фігуристами, як мама. Марина цьому безмірно щаслива.

«Поки займалася справами, діти зробили свій вибір на користь маминої кар'єри ...», - написала Марина в своєму мікроблозі.

Синові Марини і Микити 8 років, доньці - 7. Це той вік, коли вже можна думати про професійну кар'єру в спорті. Втім, якщо з Міка не вийде другий Плющенко, він цілком може ще встигнути спеціально зірвати собі голос і гарчати, як Джигурда.