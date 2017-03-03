Дочка Майкла Джексона стала моделлю

Єдина дочка покійного короля поп-музики Майкла Джексона поки вирішила не йти по стопах свого батька, а спробувати проявити свої таланти в далекій від музики сфері. Вчора стало відомо, що 18-річна Періс уклала контракт з модельним агентством IMG Models. Про це оголосили представники агентства, розмістивши фото дівчини на своїй офіційній сторінці в соцмережі.

Міс Джексон поспішила поділитися цією публікацією і в підписі до знімка, зробленого відомим фешн-фотографом Маріо Сорренто: "Дякуємо! Мені так пощастило», - повідомила Періс.

Коли спадкоємиця Майкла Джексона вийде на подіум і стане блищати на обкладинках глянцевих видань, поки не відомо. Але з таким вдалим початком кар'єри можна припустити, що Періс чекає блискуче майбутнє. Адже серед моделей, які представляють IMG Models, такі зірки як Жизель Бундхен, Кейт Мосс, Міранда Керр, Розі Хантінгтон-Уайтлі та багато інших.