Анастасія Волочкова знову позує на пляжі

Відома скандальна балерина Анастасія Волочкова нещодавно повернулася з Мальдівських островів, а зараз знаходиться в Таїланді. За час свого відпочинку Анастасія встигла взяти участь у показі подруги - дизайнера Яни Шевченко і, звичайно, потішити шанувальників свіжими знімками.

Тим часом її дочка Аріадна Волочкова виклала в «Інстаграме» відеоролик зі своїми танцями. Багато хто здивувався, що дочка відомої балерини воліє зовсім інший танцювальний стиль, ніж її мама. Передплатники також відзначили хорошу пластику, мабуть, успадковану від зіркової мами.