Опра Уінфрі збирається балотуватися в президенти США

Американська телеведуча в ефірі одного з телеканалів натякнула на те, що готова зайняти пост президента США.

Опра Уінфрі завила, що хоче в майбутньому зайняти пост глави держави.

"Взагалі-то я ніколи над цим не думала, навіть про таку можливість. Я вважала, що у мене немає досвіду в управлінні, що я не знаю достатньо. А тепер я думаю ..." - сказала вона.

Журналісти тут же скористалися недомовленістю і заявили, що Опра претендує на пост президента. Хоча 2 роки тому на те ж питання про президентські перегони Уінфрі однозначно відповіла відмовою.