Лоліті потрібна була операція після хімії

Лоліті Мілявській 53 роки. Але виглядає вона добре. Можливо, завдяки чудесам сучасної хірургії.

"В принципі, при тому способі життя, який я веду, я повинна вже була стати зморщеною бабою, і ніяк інакше, - запевняє Лоліта. - Я палю, я можу собі дозволити віскі з колою, я неправильно харчуюся з точки зору всіх норм. У мене немає такого, щоб спочатку склянку води, потім вуглеводи, потім кашка і знежирений йогурт ... Нічого подібного я не дотримуюся ".

"Там, де за віком уже потрібно це робити, я вдаюся до послуг свого пластичного хірурга, - продовжує співачка. - Сім років тому він підправив мені повіки, зробив їх схожими на ті, якими вони виглядали на моїх фотографіях після випуску в школі. Зараз ось зробив підтяжку обличчя".

Це необхідні в її віці косметологічні процедури, оскільки, як вважає Лоліта, вони допомагають тримати обличчя у формі. "Я б, може, всього цього і не робила, якби у мене була інша професія. Мені б вистачало генетики. Але оскільки кожен день - макіяж, вважайте - тонни хімії, плюс вокал, який розтягує м'язи підборіддя, шиї ... Так що це необхідні речі, які не пов'язані ні з присутністю в моєму житті молодого чоловіка, ні з моїм бажанням омолоджуватися".

Це, за заявою співачки, пов'язано частково з роботою операторів: їм має бути зручно її знімати, а вона не повинна відволікатися на те, щоб говорити їм: "Ой, не знімайте мій профіль, у мене там провис м'яз!". "Тому я все це роблю виключно заради роботи і в ім'я роботи. У житті я не користуюся ніякої косметикою, навіть, якщо йду на якийсь званий вечір", - цитує Лоліту портал lady.tut.by.