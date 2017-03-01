Джордж Клуні переконаний, що його з Амаль звела "хімія"

На початку лютого стало відомо, що Джордж і Амаль Клуні готуються вперше стати батьками. А минулого тижня актор нарешті поділився з шанувальниками почуттями щодо вагітності дружини. WomanHit вислухав Джорджа і згадав зворушливу історію кохання зоряної пари.

«Ми дуже щасливі і схвильовані. Це буде неймовірна пригода. І ми готуємося до неї з розпростертими обіймами», - зізнався Джордж Клуні. Як трохи раніше повідомила мама актора, Ніна Клуні, Амаль Вагітна двійнятами - хлопчиком і дівчинкою. Малюки повинні з'явитися на світ у червні, коли кінозірці вже виповниться 56 років. Однак Джордж не сильно переживає через свій вік. «Жану-Полю Бельмондо було 70, коли його друга дружина подарувала йому дитину. Так що я буду ще цілком собі о-го-го в свої 56, коли вони народяться», - посміхаючись, зауважив Клуні.

Поповнення сімейства стане самим логічним продовженням неймовірної історії Джорджа і Амаль. Голлівудський актор і британська адвокатеса родом з Лівану познайомилися на озері Комо в Італії, де у Джорджа є вілла. «Вона була приятелькою мого друга, який якось зайшов до мене в гості, - згадує Клуні. - З першої секунди нашої зустрічі я побачив, що вона абсолютно неймовірна. А через хвилину зрозумів, що ми повинні бути разом. І з тих пір почав буквально переслідувати її, закидаючи листами і набридаючи дзвінками протягом декількох тижнів».

І Джордж домігся свого. Незабаром дружні стосунки переросли в романтичні, а вже через півроку після знайомства закоренілий холостяк Голлівуду сам захотів піти під вінець і зважився зробити Амаль пропозицію. «Це не було так: «Може нам одружитися?» Все було сплановано. Я приготував вечерю. Сховав обручку. Для романтичного фону включив пісню своєї покійної тітки Розмарі «Чому я не повинен». Амаль все ще нічого не підозрювала, - розповідає Клуні. - Тут я попросив дати мені запальничку, вона відкрила ящик і побачила перстень. «Ой, перстень», - сказала вона так, ніби воно виявилося там, тому що хтось забув його. Такої реакції я не очікував. На моєму обличчі відобразився цілий спектр емоцій. Але я опустився на одне коліно і сказав: «Я не можу уявити собі своє подальше життя без тебе». Вона дивилася то на перстень, то на мене і тільки повторювала: «Боже мій!» Так тривало 25 хвилин. Ми це точно знаємо, тому що після цього я засік, скільки часу йдуть ті пісні, які я ставив для фону. І врешті-решт не витримав і загрозливо заявив: «Мені потрібна відповідь. Мені вже 52 роки, і якщо я ще трохи так постою, то вивихну собі стегно». І це спрацювало. Вона сказала «так».

Джордж і Амаль оголосили про свої заручини в квітні 2014 року. А у вересні того ж року зіграли у Венеції розкішне весілля. Урочистості розтягнулися на чотири дні, були широко висвітлені в пресі і обійшлися молодятам в 13 мільйонів доларів.

Але і після весілля Клуні не перестає захоплюватися своєю дружиною і навіть готовий на весь світ визнати, що вона набагато перевершує його за інтелектом. «Якщо ми з нею сперечаємося про щось, єдиний шанс мені її перемогти - це запропонувати битися на руках. В армрестлінгу я буду явно сильнішим. Але якщо це інтелектуальна битва, програю начисто, - якось сказав актор. - У мене навіть сумнівів не викликає те, що моя дружина розумніша за мене. Але я в захваті від цього. Це ж прекрасно, коли поруч з тобою перебуває хоч хтось, хто розумніший». Хоча є і те, в чому Амаль абсолютно некомпетентна. «Вона відмінно вміє бронювати столики в ресторані і робити замовлення страв, але приготування їжі - не її коник, - сміючись говорить Джордж. - Але я і сам непоганий кухар. Досить довго я жив один, так що знаю, як приготувати поїсти. Я роблю непогану пасту, тому що часто буваю в Італії. У мене виходять гарні сніданки. І можу приготувати відмінний обід на День подяки. Тим більше, готувати для коханої дружини мені тільки в радість». «Я не знаю, яка алхімія звела нас разом, але я неймовірно гордий бути її чоловіком», - зізнається Клуні.