Життя Адріано Челентано під загрозою?

Адріано Челентано, легендарний італійський актор і співак, зробив несподівану заяву. Артист звернувся в поліцію із записами камер відеоспостереження і стверджує, що в його будинок регулярно проникають невідомі. А на минулому тижні зловмисники розбили скло в машині його дружини Клаудії Морі, нічого при цьому не вкравши. Крім того, Челентано впевнений, що за його особняком ведеться стеження. Все це він вирішив надати розголосу, так як турбується за власне життя і безпеку своїх близьких.