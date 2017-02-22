Кіркоров закликав бойкотувати "Євробачення" в Києві через Лазарєва

Російський співак Філіп Кіркоров закликав бойкотувати "Євробачення", яке повинно пройти в травні в Києві, розчарувавшись в результаті торішнього конкурсу. Він заявив, що "туди, де нас не чекають" їхати не потрібно, передає "КП"

"Після того, що сталося в минулому році, не бачу ніякого сенсу в участі в цьому конкурсі", - заявив артист і зазначив, що представнику РФ на "Євробаченні 2016" Сергію Лазарєву "не зрозуміло на якій підставі" поставили нулі.

Нагадаємо, переможцем на "Євробаченні 2016" стала українська співачка Джамала. Російський співак посів третє місце.